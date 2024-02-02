Столичный производитель противопожарных устройств увеличил их выпуск в 2,2 раза за 2023 год

Столичный производитель устройств защиты от дугового пробоя (УЗДП), позволяющих снизить риски возгорания из-за неисправности электропроводки и оборудования, которые являются самой частой причины пожаров, увеличил их выпуск в 2,2 раза по итогам 2023 года.