В Забайкалье местный житель выиграл в лотерее почти 46 млн рублей

В Забайкальском крае местный житель выиграл почти 46 миллионов рублей в лотерею. В «Столото» заявили о том, что накопленная в течение долгого времени призовая сумма денег, наконец, нашла своего владельца.
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