Zbruč (Украина): маленький Вавилон

Когда говорят (а некоторые так до сих пор и говорят) о Галиции как украинском Пьемонте, имея в виду в основном монолитное украиноязычие и проукраинские взгляды, в границы этой «ментальной Галиции» огульно попадают все территории западнее Збруча.