Мировое обозрение

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Zbruč (Украина): маленький Вавилон

Zbruč (Украина): маленький Вавилон

Когда говорят (а некоторые так до сих пор и говорят) о Галиции как украинском Пьемонте, имея в виду в основном монолитное украиноязычие и проукраинские взгляды, в границы этой «ментальной Галиции» огульно попадают все территории западнее Збруча.

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