Песков: Путин и Орбан не обсуждали Венгрию как переговорную площадку по Украине

Политика как она есть

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил газете «Известия», что при телефонном разговоре лидеров России и Венгрии Владимира Путина и Виктора Орбана вопрос о площадке для переговоров России и Украины на территории Венгрии не обсуждался.