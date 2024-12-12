Политика как он...
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Политика как она есть

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Песков: Путин и Орбан не обсуждали Венгрию как переговорную площадку по Украине

Песков: Путин и Орбан не обсуждали Венгрию как переговорную площадку по Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил газете «Известия», что при телефонном разговоре лидеров России и Венгрии Владимира Путина и Виктора Орбана вопрос о площадке для переговоров России и Украины на территории Венгрии не обсуждался.

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