Прогноз погоды в Крыму на 2 сентября ☀️ В Симферополе +28 и ясно В Севастополе +27 и ясно В Евпатории +27 и ясно В Черноморском +26 и ясно В Джанкое +30 и ясно В Ялте +26 и ясно В Алуште +27 и ясно В Керчи +28 и ясно В Армянске +28 и ясно В Красноперекопске +28 и ясно В Бахчисарае +28 и ясно В Феодосии +27 и малооблачно В Судаке +26 и малооблачно Картинка сгенерирована ИИ тест тест.