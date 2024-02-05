Борьба за власть, усиление военных действий и не только: Тамара Глоба про 2024 год Евгения КомароваИзвестная российская астролог Тамара Глоба представила свой прогноз на весь 2024 год в рамках эфира радио «Комсомольская правда».
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