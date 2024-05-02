Какие самые распространённые случаи смертности детей по неосторожности

Наиболее распространённые случаи смертности детей по неосторожности связаны с асфиксией. Ребенок, как, впрочем, и взрослый, может умереть от того, что элементарно подавился кашей, или в его дыхательных путях застряла семечка или другой предмет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии