Почему в медкарте делают лишние приписки: появляются болезни и обследования, которых вообще не было

Вы когда-нибудь заглядывали в свою электронную медицинскую карту на портале "Госуслуги"? Если нет, то самое время это сделать.
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Спасибо Голиковой за ЭТО!!!!!
Было такое. Обнаружил в своей карте непонятные записи о посещении
Да, такое они "практикуют", и это уже не скрыть... А разбираться и наказывать за такие "проделки" некому... Как противно всё это...
А толку от извинений.....
Мне "сделали" прививку от гриппа, пока я была с ковидом. Написала жалобу. Пришло официальное письмо с извинениями от зам главврача поликлиники.
Столкнулась с этим: кардиолог приписала прием, причем накануне реальной записи, что меня крайне удивило - как будто я уже была за два дня до записи, причем написали целый консилиум с участием детского (!) кардиолога (мне, на минуточку, 68 лет!). Когда позвонила в поликлинику с вопросами, забегали как тараканы. Тем не менее я сообщила в страховую, отправила им все "протоколы посещений".