БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Почему в медкарте делают лишние приписки: появляются болезни и обследования, которых вообще не было

Почему в медкарте делают лишние приписки: появляются болезни и обследования, которых вообще не было

Вы когда-нибудь заглядывали в свою электронную медицинскую карту на портале "Госуслуги"? Если нет, то самое время это сделать.

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Новый комментарий от пользователя
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Назарова Галина

Столкнулась с этим: кардиолог приписала прием, причем накануне реальной записи, что меня крайне удивило - как будто я уже была за два дня до записи, причем написали целый консилиум с участием детского (!) кардиолога (мне, на минуточку, 68 лет!). Когда позвонила в поликлинику с вопросами, забегали как тараканы. Тем не менее я сообщила в страховую, отправила им все "протоколы посещений".