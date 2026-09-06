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Царьград

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ДТП в Москве: один погиб, двое госпитализированы на месте аварии

ДТП в Москве: один погиб, двое госпитализированы на месте аварии

На Мичуринском проспекте в Москве произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии один человек погиб, двое госпитализированы.

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