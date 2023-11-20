США начинают новую гонку вооружений, чтобы догнать Китай и Россию ﻿

Дмитрий РОДИОНОВ США и Китай провели переговоры по ядерному оружию, сообщает агентство Bloomberg. Издание называет встречу «редкой», отмечая, что Вашингтон призывает Пекин раскрыть больше информации о своем растущем ядерном потенциале.
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