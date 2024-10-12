В выходные, каждый должен заниматься любимым делом.☝️ А если такового обнаружить не удастся, то любимым бездельем:) А какие у вас планы на субботу?.
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В выходные, каждый должен заниматься любимым делом.☝️ А если такового обнаружить не удастся, то любимым бездельем:) А какие у вас планы на субботу?.