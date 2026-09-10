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Регионы России

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Сервис «Туту» представил ИИ-ассистента Кэп для бронирования билетов и отелей

Сервис «Туту» представил ИИ-ассистента Кэп для бронирования билетов и отелей

Сервис путешествий «Туту» запустил нового ИИ-ассистента под названием Кэп, который помогает пользователям находить, бронировать и оплачивать авиабилеты, а также подбирать отели.

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