Сервис «Туту» представил ИИ-ассистента Кэп для бронирования билетов и отелей

Сервис путешествий «Туту» запустил нового ИИ-ассистента под названием Кэп, который помогает пользователям находить, бронировать и оплачивать авиабилеты, а также подбирать отели.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АМ Россия и Киргизия...
- Полина Гагарина п...
- Женщину в Амурско...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым