Запад профинансировал Украину на 238,5 млрд долларов за три года

Страны Запада с начала спецоперации в 2022 году профинансировали Украину на 238,5 млрд долларов, что чуть меньше 90% расходов бюджета страны за тот же период, передает РИА Новости на основе расчетов по данным минфина Украины и открытых данных.
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