Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 197 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Васиков
    США просто должны убраться с Украины и не дожидаться когда им приставят ствол к виску и "предложат" это сделать. А да...Белый дом заявил ...
  • Александр Ширай
    Удар в ответ... Во время войны звучит как то странно. Если важная цель выявлена, то она должна быть уничтожена безусл...Эксперт Степанов:...
  • Евгений Саваровский
    Хорошее началоПесков: переговор...

Запад профинансировал Украину на 238,5 млрд долларов за три года

Запад профинансировал Украину на 238,5 млрд долларов за три года

Страны Запада с начала спецоперации в 2022 году профинансировали Украину на 238,5 млрд долларов, что чуть меньше 90% расходов бюджета страны за тот же период, передает РИА Новости на основе расчетов по данным минфина Украины и открытых данных.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЛЕКСАНДР Крымский
Наркоману этого мало он просите еще-дай дай дай...
Ответить
20 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх