💬 Более 35 % внешнеторгового оборота Крыма приходится на Белоруссию По словам Главы Крыма Сергея Аксёнова, внешнеэкономическая деятельность республики активно развивается.
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💬 Более 35 % внешнеторгового оборота Крыма приходится на Белоруссию По словам Главы Крыма Сергея Аксёнова, внешнеэкономическая деятельность республики активно развивается.