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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сурин о том, что 40-летний Радулов – лучший игрок КХЛ: «Сто процентов. Больше некого назвать»

Форвард « Локомотива »  Егор Сурин  назвал нападающего Александра Радулова лучшим игроком Фонбет Чемпионата КХЛ.

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