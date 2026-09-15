8 лет назад гепарду в клетку подселили собаку. Животные дружат и не замечают разницы видов

В небольшой зоопарк на севере Вирджинии посетители приезжают ради единственного развлечения. Все хотят посмотреть, как самый быстрый хищник планеты, способный за секунды разогнаться до скорости спорткара, на всех парах несется по лужайке вовсе не за добычей, а чтобы с разбегу завалить в траву золотистого лабрадора и уткнуться ему мокрым носом в ухо.