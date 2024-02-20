Инспекторы ВАИ прошли переподготовку в Рязанском ВВДКУ

В течение трех недель они изучали современные виды стрелкового оружия, средства радиосвязи, диагностические приборы, применяемые для технического осмотра транспорта, средства для выявления и фиксации административных нарушений.
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