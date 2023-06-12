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В Калининграде взломали эфир «Европы плюс» и транслировали незаконный контент

В Калининграде взломали эфир «Европы плюс» и транслировали незаконный контент

В понедельник, 12 июня, глава пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков сообщил журналистам, что неизвестные лица осуществили подмену спутникового сигнала радиостанции «Европа плюс» и передавали в эфире «незаконный контент».

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