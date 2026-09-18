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Смоленская Газета

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Стали известны данные о явке за первый день выборов в Смоленской области

Стали известны данные о явке за первый день выборов в Смоленской области

В Смоленской области завершился первый день выборов депутатов Государственной Думы 9 созыва. Центр общественного наблюдения передаёт: явка по итогам первого дня голосования составляет 36,2% от общего числа избирателей в регионе.

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