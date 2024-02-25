"На Калининград": в Китае раскрыли план НАТО против России

Запретив переговоры с Россией, Зеленский загнал себя и Запад в угол, пишет Asia Times. Теперь Североатлантический альянс может попытаться реализовать новый план — ударить по стратегическому анклаву России Калининграду.
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