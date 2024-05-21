Прокуратура Находки проконтролировала уборку загрязненного пляжа

Подтвердился факт розлива нефтепродуктов, загрязнивших акваторию и береговую линию Находки. Для очистки территории были проведены работы, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Приморского края.
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