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Регионы России

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Трамп согласился переоборудовать Триумфальную арку в военный комплекс в Вашингтоне

Трамп согласился переоборудовать Триумфальную арку в военный комплекс в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп объявил о согласии переоборудовать Триумфальную арку, строительство которой запланировано в Вашингтоне, в высококлассный военный комплекс.

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