Мачеха из сказки «12 месяцев» работает под Орлом мэром Болхова

Всем нам с раннего детства хорошо известна замечательная сказка Самуила Маршака «12 месяцев». Среди действующих лиц там есть злая мачеха, которая в ночь перед Новым годом посылает в лес свою падчерицу с приказом найти и принести корзину подснежников, чтобы получить в обмен корзину золота.