Никас Сафронов напишет картину о встрече Путина и Трампа на Аляске

Народный художник России Никас Сафронов рассказал журналистам РИА Новости, что собирается написать картину по мотивам встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, которая прошла в августе 2025 года в Анкоридже.
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