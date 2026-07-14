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Никас Сафронов напишет картину о встрече Путина и Трампа на Аляске

Никас Сафронов напишет картину о встрече Путина и Трампа на Аляске

Народный художник России Никас Сафронов рассказал журналистам РИА Новости, что собирается написать картину по мотивам встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, которая прошла в августе 2025 года в Анкоридже.

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