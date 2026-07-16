Есть опасения, что ИИ захватит власть на Земле

Искусственный интеллект растёт не по дням, а по часам, и сегодня главный из них звучит так: кто будет принимать решения — мы или алгоритмы? Бизнес вокруг ИИ получает ресурсы, которые раньше были под стать только государствам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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