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Аргументы недели

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Есть опасения, что ИИ захватит власть на Земле

Есть опасения, что ИИ захватит власть на Земле

Искусственный интеллект растёт не по дням, а по часам, и сегодня главный из них звучит так: кто будет принимать решения — мы или алгоритмы? Бизнес вокруг ИИ получает ресурсы, которые раньше были под стать только государствам.

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