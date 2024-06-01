Военнослужащий нацистского формирования «Правый сектор»* Борис Овчаров обратился к руководству киевского режима с призывом отбирать имущество у тех гражданских лиц, которые стараются избежать мобилизационных мероприятий.
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