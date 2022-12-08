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Форвард «Баффало» Тейдж Томпсон забросил 5 шайб в матче с «Коламбусом», в том числе 4 – в первом периоде

Форвард «Баффало» Тейдж Томпсон забросил 5 шайб в матче с «Коламбусом», в том числе 4 – в первом периоде

Форвард «Баффало» Тейдж Томпсон забросил 5 шайб в матче с «Коламбусом». 25-летний нападающий отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Блю Джекетс» (9:4).

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