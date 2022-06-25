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Сергей Марков: с начала боевых действий на Украине по обвинению в госизмене арестовано около 10 тысяч человек

Сергей Марков: с начала боевых действий на Украине по обвинению в госизмене арестовано около 10 тысяч человек

Иногда факты прорываются на свет. Хакеры вскрыли переписку прокуратуры в городе Николаев. Из неё ясно, что за 25 дней с 24 февраля по 20 марта были арестованы и обвинены в государственной измене, то есть в симпатии к России, 69 жителей Николаева.

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