Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Алексадр Савельев
    Топить все дроны, а где разницы нет.Как вам такое? На...
  • Екатерина
    Конченый дебил! В психушке ему место. И зачем выловили пусть и дадьше крыс жрал! Он не человек а биомуслр уничтожить ...Идейно больной?
  • БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
    Ну тоже по своему "Херой",там на Украине ему б воздали почести. Столько сил и воли скрываться от русни!!! Истый захис...Идейно больной?

АЙ, МОСЬКА: «ПРОСРОЧЕННЫЙ» ЗЕЛЕНСКИЙ ОБВИНИЛ КИТАЙ В ПОПЫТКАХ СОРВАТЬ «САММИТ МИРА»

АЙ, МОСЬКА: «ПРОСРОЧЕННЫЙ» ЗЕЛЕНСКИЙ ОБВИНИЛ КИТАЙ В ПОПЫТКАХ СОРВАТЬ «САММИТ МИРА»

Вера МЕЛЬНИК Зеленский, находясь в Сингапуре, продемонстрировал ранее невиданные чудеса дипломатии: он набросился на Китай (и не только) с упрёками за отказ принимать участие в украинском «саммите мира» в Швейцарии и даже за срыв этого мероприятия.

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