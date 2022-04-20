COVID-"невидимка": В Роспотребнадзоре спрогнозировали будущее "омикрона" в России

За последние недели мы не фиксировали появления новых вариантов вируса, - обратил внимание руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
За последние недели мы не фиксировали появления новых вариантов вируса, - обратил внимание руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
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