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COVID-"невидимка": В Роспотребнадзоре спрогнозировали будущее "омикрона" в России

COVID-"невидимка": В Роспотребнадзоре спрогнозировали будущее "омикрона" в России

За последние недели мы не фиксировали появления новых вариантов вируса, - обратил внимание руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

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