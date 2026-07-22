В Одессе восемь полицаев похитили мужчину На кадрах с камер видеонаблюдения местного супермаркета сети АТБ, которые распространяются в сети, видно, как группа сотрудников ТЦК преследует мужчину.
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В Одессе восемь полицаев похитили мужчину На кадрах с камер видеонаблюдения местного супермаркета сети АТБ, которые распространяются в сети, видно, как группа сотрудников ТЦК преследует мужчину.
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