История моего соседа. Из грязи в князи

Интересное: На море за пирожки (история успеха). Эта стория про моего бывшего соседа. Ему было 25 лет, работал на стройке, по вечерам в подъезде были его друзья и он сам, попивали пиво водочку каждый день после работы, после это все переросло в пьянку по «чёрному» его уволили с работы, жена покинула его, подала на развод, он пустился во все тяжкие, но в голове всегда была мысль где и как можно заработать , со временем он со своими друзьями скинулся по копейки и купили самогонный аппарат.