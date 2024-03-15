Захарова объяснила оскорбления Байдена в адрес Путина нехваткой лекарств в США

Администрации Белого дома не хватает лекарств для лечения президента США Джо Байдена. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова после слов Байдена, который назвал президента РФ Владимира Путина «бандитом».
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