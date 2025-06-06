Хаминский: с 1 сентября опоздавшие на рейс смогут использовать обратный билет

Пассажиры авиарейсов, опоздавшие на самолет, смогут воспользоваться обратным билетом с 1 сентября. Об этом сообщил РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка Москвы и Московской области Александр Хаминский.
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