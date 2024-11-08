Политика как он...
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Стали известны последние слова Армена Джигарханяна перед смертью

Стали известны последние слова Армена Джигарханяна перед смертью

Вдова народного артиста СССР Армена Джигарханяна, актриса Татьяна Власова, в эфире программы «Малахов» рассказала, что незадолго до своей кончины ее муж говорил грустные слова о том, что он «проиграл свою жизнь».

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