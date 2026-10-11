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Царьград

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Чемпионка мира Киреева помогла ФСИН выиграть Кубок по самбо 7:0

Чемпионка мира Киреева помогла ФСИН выиграть Кубок по самбо 7:0

В финале Открытого Кубка директора ФСИН России по самбо сборная ведомства разгромила команду Минобороны со счетом 7:0, а в ее составе выступила лейтенант внутренней службы Таисия Киреева из ИК-5 Челябинской области.

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