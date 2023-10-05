Предали: «Братушки» поддержали ПВО Украины ракетами для систем С-300

Как нам наказать Болгарию за поставки ВСУ нашего же оружия? Дмитрий Родионов На фото: зенитно-ракетный комплекс С-300 (Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС) Материал комментируют: Вадим Трухачёв Всеволод Шимов Передача Болгарией ракет для систем ПВО С-300 Украине является грубым нарушением международных обязательств, говорится в заявлении Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.