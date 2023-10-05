БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 252 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alexander Samokhin
    Сейчас все острее ощущется явная недостаточность полномасштабных исследованмй и официальной  оценки  всех событий кон...«Черный октябрь» ...
  • Константин Котельников
    Гнида Эльцын, его соратники и последыши - враги России!«Черный октябрь» ...
  • Валерий Константинов
    Дожились. Министры в лице Решетникова и чиновники высокого уровня, такие как Титов и Хуснуллин открыто игноррируют пр..."Эй вы, русские, ...

Предали: «Братушки» поддержали ПВО Украины ракетами для систем С-300

Предали: «Братушки» поддержали ПВО Украины ракетами для систем С-300

Как нам наказать Болгарию за поставки ВСУ нашего же оружия? Дмитрий Родионов На фото: зенитно-ракетный комплекс С-300 (Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС) Материал комментируют: Вадим Трухачёв Всеволод Шимов Передача Болгарией ракет для систем ПВО С-300 Украине является грубым нарушением международных обязательств, говорится в заявлении Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх