SpaceX наконец-то опробует свою исполинскую руку для поимки ракет? Илон Маск рассказал, когда может состояться следующий запуск Starship

Илон Маск рассказал, когда можно ожидать следующий запуск сверхтяжёлой ракеты Starship. фото: SpaceX Согласно свежим комментариям Маска, SpaceX готовится к запуску Starship в пятый раз в конце июля, то есть чуть более чем через месяц.