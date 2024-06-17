SpaceX наконец-то опробует свою исполинскую руку для поимки ракет? Илон Маск рассказал, когда может состояться следующий запуск Starship

Илон Маск рассказал, когда можно ожидать следующий запуск сверхтяжёлой ракеты Starship. фото: SpaceX Согласно свежим комментариям Маска, SpaceX готовится к запуску Starship в пятый раз в конце июля, то есть чуть более чем через месяц.
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