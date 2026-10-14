Всего за ночь над российскими территориями уничтожены 902 украинских беспилотника.В ночь на 14 октября Орловская область оказалась под атакой украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
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