Главный ветеринар Алтая рассказал, готов ли край к чему-то непредвиденному

В целях принятия незамедлительных мер создан сводный краевой противоэпизоотический отряд Начальник управления ветеринарии Алтайского края Владимир Самодуров рассказал, все ли есть в регионе для исправления ситуации, если случится что-то непредвиденное.
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