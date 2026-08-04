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Поварёнок с лучшими рецептами

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Салат с капустой и копчёным мясом

Салат с капустой и копчёным мясом

Друзья, сегодня хочу поделиться рецептом салата, который часто готовлю для своей семьи. Свежие овощи делают его лёгким и сочным, копчёное мясо придаёт насыщенный вкус, а сухарики добавляют приятный хруст.

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