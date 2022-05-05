Театр абсурда

7 947 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Цифры приведи, если аргументируешь! Казачок-то засланный!От войны спрятать...
  • Дед Щукарь
    Этой "тайне" 2000 лет - Возлюби ближнего. Сразу скажу, что ближний - тот кто не желает тебе зла.))СВО или почему не...
  • Наталия
    Они и оправдываться не станут. Для себя они априори всегда правы.Как будет оправды...

Турецкий историк – не начнись спецоперация, было бы всё серьёзнее

Турецкий историк – не начнись спецоперация, было бы всё серьёзнее

«Могу с уверенностью заявить: не начни Россия спецоперацию на Украине – произошел бы более серьезный вооруженный конфликт, разрушений и жертв среди мирного населения украинских городов было бы в разы больше», заявил турецкий историк Мехмет Перинчек.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх