💡Завтра весь Красноперекопский район будет временно обесточен По информации Красноперекопского РЭС с 6:00 до 19:00 в районе отключат электроснабжение, сообщили в администрации города.
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💡Завтра весь Красноперекопский район будет временно обесточен По информации Красноперекопского РЭС с 6:00 до 19:00 в районе отключат электроснабжение, сообщили в администрации города.