🏛 Новые экспонаты и цифровые технологии: музеи Черноморского района обновляют при поддержке государственных программ В музее «Калос Лимен» в Черноморском установили интерактивную панель.
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