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Турам в Египет предрекли снижение цены на 40%

Турам в Египет предрекли снижение цены на 40%

Гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян заявил, что с открытием чартеров стоимость туров в Египет уменьшится примерно на 40%.

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