В Киеве отвергли предложение премьера Венгрии Орбана о прекращении огня

КИЕВ, 2 июля, ФедералПресс. Украина не собирается прекращать огонь, заявил заместитель главы украинской администрации Игорь Жовква в ответ на соответствующее предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии