Тысячи мужиков никогда не вернутся домой: Предательство генерала. Тотальный ущерб армии нанёс зам Герасимова. Трагедия от первого лица

Идёт четвёртый год вооружённого конфликта на Украине - порой с фронта приходят тревожные новости, которые касаются и нечестных на руку командиров, и мясных штурмов, однако проблемы в срочном порядке устраняются, особенно после общественного резонанса.
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