Кто не дружит с Россией, становится ее частью, — Алексей Арестович

Леонтий Букштейн

А ведь Арестович прав в своем утверждении, что стране нужен руководитель, который любит свой народ. Он только не договорил по понятным причинам, что у России как раз такой руководитель. Вообще Арестович совсем неглуп, ряд его суждений точны и справедливы. Они стали таковыми после его отъезда за пределы нэньки.