Кто не дружит с Россией, становится ее частью, — Алексей Арестович Ирэн ОрлонскаяВ последние годы отношения России с ее соседями вызывают все больше внимания и обсуждений.
Кто не дружит с Россией, становится ее частью, — Алексей Арестович
Комментарии
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Леонтий Букштейн
А ведь Арестович прав в своем утверждении, что стране нужен руководитель, который любит свой народ. Он только не договорил по понятным причинам, что у России как раз такой руководитель. Вообще Арестович совсем неглуп, ряд его суждений точны и справедливы. Они стали таковыми после его отъезда за пределы нэньки.
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