Фото: rbc.ru Важные новости России за неделю сообщают о том, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поделился своими мнениями о судьбах лидеров нескольких стран, включая Францию, Грузию, Южную Корею и Украину, в своем Telegram-канале.