Оценщик Кулаков: стройматериалы в России в высокий сезон подорожают на 7-25%

Начиная с мая, цены на строительные материалы в России могут вырасти от семи до 25%. Об этом 28 апреля рассказал президент саморегулируемой организации «Региональная ассоциация оценщиков», профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков.
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